Ezio Liberatore vuole lasciare Amici 23 | Sono in crisi | nella casetta troppa falsità

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il cantanteè il primo alunno di23 a voler abbandonare il talent: il ragazzo accusa gli altri allievi di essere falsi. In pochi giorni di convivenza all'interno delladi23,è andato in. Nel daytime del 2 ottobre, il cantante ha manifestato il desiderio di abbandonare il talent show a causa delladi alcuni dei suoi compagni d'avventura.puntata di domenica 1 ottobre,è stato attaccato da Rudy Zerbi. Riferendosi al cantante della squadra di Anna Pettinelli, Zerbi lo ha definito "senza personalità" e ha giudicato la sua esecuzione del brano proposto come "ampiamente insufficiente". Le parole di ...