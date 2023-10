Evasione fiscale | nella Relazione l’impatto della flat tax che incentiva a nascondere fatturato Meloni | “Sì all’incrocio delle banche dati”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dimenticato il tira e molla che lo scorso anno ne aveva fatto rinviare la pubblicazione di più di un mese, stavolta laannuale sull’economia non osservata e l’e contributiva è arrivata quasi puntuale insieme alla Nota di aggiornamento al Def. Contiene diverse conferme sulla tendenza a una progressiva anche se lenta riduzione del fenomeno, con un picco negativo nel 2020 che va però letto con estrema cautela perché lo chocpandemia lo rende del tutto eccezionale. Dal punto di vista politico le parti più interessanti sono le valutazioni di impatto di alcune misure e gli “indirizzi programmatici del governo” per i prossimi anni: pur se piuttosto scarni, attestano che la premier Giorgiaha rinunciato a fare la guerra al “Grande fratello” e ...

Il suo avvocato: "Una vittoria non solo per Maria ... ma una vittoria per le Filippine " La premio Nobel filippina per la pace Maria Ressa è stata ...

Hunter Biden è stato incriminato per possesso illegale di armi. Tre i capi di accusa per il figlio del premier, tutti collegati al fatto di aver ...

ROMA - La politica della sanatorie ha garantito incassi per lo stato, ma ha inciso poco contro l'. Lo rileva in uno studio la Cgia di Mestre, sottolineando come grazie ai condoni, negli ultimi 50 anni l'erario ha incassato complessivamente 148 miliardi di euro. La sanatoria del ...... tale movimentazione bancaria può generare un accertamento. Difatti ogni accredito sul ...esenti) e pretenda dal mutuatario il versamento delle relative sanzioni per la presunta, è ...

Evasione fiscale, nella Relazione l’impatto della flat tax (che incentiva a nascondere fatturato) Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) - La politica della sanatorie ha garantito incassi per lo stato, ma ha inciso poco contro l'evasione fiscale. Lo rileva in ...L'uomo, un olandese di 64 anni, è accusato di aver ideato e gestito complessi sistemi di evasione fiscale a livello internazionale per clienti di primario rilievo. Per lui si ipotizza una pena fino a ...