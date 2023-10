(Di lunedì 2 ottobre 2023) La vittoria dei bianconeri contro Cremona nella primaufficiale della nuova stagione ha lanciato segnali convincenti sotto molti punti di vista: la squadra è ancora in "divenire" e ci sono tanti aspetti su cui crescere e migliorare, come è normale che sia ai primi di ottobre, ma la...

...di Germania lo scorso giugno ha dato all'ambiente già entusiasta diun ulteriore slancio in termini di ambizione e carica: il Ratiopharm che si presenta ai blocchi di partenza della nuova...Prima trasferta europea per l'Aquila Trento in casa dei tedeschi, l'obiettivo è entrare nei play - ...

Eurocup, Ulm - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

Comincia l'EuroCup! Bianconeri in viaggio verso Ulm, si gioca ... Aquila Basket

Dopo il successo all'esordio in campionato contro Tortona, l'Umana Reyer Venezia si prepara per il debutto in BKT Eurocup a casa dei London Lions.EUROCUP, Ulm – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Ulm - Dolomiti Energia Trentino, gara della prima giornata di Eurocup, si gioca domani, martedì 3 ottobre, ...