Ethan e Maya Hawke hanno inciso una cover di We Don' t Run | canzone di Willie Nelson

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per un nuovo progetto discografico,realizzato unadellaWe Don't Run di, che recentementecollaborato per realizzare il film Wildcat,insieme un duetto che si può ora sentire in streaming e acquistare. Il brano è unadi We Don't Run di, che la giovane star di Stranger Things ha sottolineato essere uno dei loro brani preferiti dell'artista. La collaborazione tra padre e figliaha annunciato laonline rivelando che è stata ...