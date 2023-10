Esordio vincente in Serie B per l’Amen BC Servizi SBA

Leggi su lortica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Pallacanestro Sestri-Amen BCArezzo 86-88 Parziali: 16-21; 41-46; 62-65 Sestri: Lo 12, Pasqualetto ne, Pittaluga 1, Cavallaro 9, Daunys 23, Costa ne, De Paoli 1, Anaekwe 20, Pintus 12, Zini 8, Barnini ne, Cartasegna ne. All. Guida. Amen BC: Pelucchini 8, Zocca 26, Toia 19, Iannicelli 8, Rossi 12, Jankovic, Semprini Cesari 14, Calzini ne, Vagnuzzi ne, Giommetti 1, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto. Vittoria in volata perBCche bagna con un successo l’inB riuscendo a piegare la Pallacanestro Sestri per 88 a 86. Iniziano meglio gli amaranto di coach Evangelisti che provano a scappare via nei primi minuti di gioco, Sestri però minuto dopo minuto trova i canestri per accorciare ed alla prima sirenaBC ...