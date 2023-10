Era la star napoletana di TikTok | muore a soli 40 anni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lutto nel mondo dei social: è venuto a mancare prematuramente, alla giovane età di 40, uno dei personaggi più seguiti di: era di Napoli e tifosissimo del Napoli. L’annuncio ha lasciato tutti sorpresi: Mister Pella Pazzo (all’anagrafe Lorenzo Della Femine) è venuto mancare a40. Il personaggio noto suè morto nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre improvvisamente: le prime notizie parlano di una morte dovuta da un arresto cardiocircolatorio, dovuto a sua volta da un infarto. Mancano però conferme ufficiali in merito alla natura della sua dipartita, ma la notizia in pochi minuti ha fatto il giro del web. La notizia della sua scomparsa ha scioccato i suoi followers, che sul suo profilosuperavano di gran lunga il milione. Nei giorni scorsi, Mister Pella ...

Oggi NotizieIl duro sfogo di una cameriera contro i clienti spilorci : "Se non hai soldi per la mancia allora puoi stare a casa!" Un video su TikTok ...

La Coppa Bernocchi darà il via alla settimana di grande ciclismo Italia no, che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia. Domani ci si sfiderà ...

Prodotto in filiera artigianale per infusione di 22 diverse botaniche Dal caffè aromatizzato alla frutta di Nestlè al rasoio elettrico Philips ...

La pronipote ereditiera di Conrad Hilton, da annidel gossip statunitense, si occuperà di ... in cui però si legge solamente " Ufficialmente nella miaX ", nonché per un tweet della CEO Linda ...Un altro invece ricorda che circa dieci anni fa, nell'Fiat, c'è già stato un tentativo simile: "... dove in teoria dovresti far finta di nulla elì, come se nulla fosse, fino all'ultimo giorno ...

Taylor Swift innamorata Ieri era alla partita a tifare per la star del football Travis Kalce RaiNews

Nel 1981, con "Video Killed the Radio Star" ha inizio l'era dei videoclip Onda Musicale

Svelata finalmente la durata effettiva dell'ultimo episodio della miniserie con protagonista Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano.Ahsoka è una serie che il franchise di Star Wars meritava da tempo ... sicuramente uno dei più interessanti è quello della Grande Madre, ma vi siete accorti chi la interpreta Ebbene si, è proprio ...