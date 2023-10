(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Riattivazione deitrae rigenerazionecomunità”. E’ questo il filo conduttore della partecipazione della Regionenell”Italia’, il Festival nazionale della ConferenzaProvince autonome che si svolge adal 30 settembre al 2 ottobre. Tema principale della manifestazione sono le infrastrutture materiali e immateriali e il ruolo dei territori nella sfida cruciale dello sviluppo. La, grazie anche al prezioso supporto della ‘Federazione circoli e associazioni lucani in Piemonte’ che sta assicurando spunti di confronto e riflessione importanti sulla percezione del territorio regionale, ha ...

La, grazie anche al prezioso supporto della 'Federazione circoli e associazioni lucani ... Ha suscitato grande interesse e curiosità un tavolo sulle best practices lucane in tema di,......nell'ottenimento di incentivi statali per la produzione dielettrica da fonte solare mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli siti nella regione" i ...

Energia, la Basilicata a Torino nell'Italia delle Regioni: focus su transizione energetica e borghi Adnkronos

Energia, la Basilicata a Torino nell'Italia delle Regioni: focus su transizione energetica e borghi Il Tempo

Energia, Giani: "Geotermia straordinaria potenzialità, andare avanti con determinazione" Torino, 2 ott. (Adnkronos) - "La geotermia, che spesso viene ignorata, e invece sarebbe una straordinaria ...I mercato energetico dà segnali del ritorno alla normalità. Rispetto al picco di un anno fa, i prezzi dell’energia elettrica sono scesi circa del 73% e da 430 euro/MWh di settembre del 2022, il Prezzo ...