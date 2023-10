Energia | arriva il bonus innovativo | il Governo interviene pesantemente in soccorso delle famiglie

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In arrivo nel prossimo decreto legge, il nuovo assegno extra al “sociale elettrico” per oltre 4 milioni diitaliane. A fine settembre, il Consiglio dei ministri italiano si sta concentrando sulle misure dedicate al caro. Il, infatti, è deciso a far fronte al continuo innalzamento dei prezzi dell’elettrica e sta prevedendo di inserire un nuovo contribuito economico straordinario nel prossimo decreto dedicato al “sociale elettrico“. In questo modo, moltissimeitaliane in difficoltà, circa quattro milioni, potranno tirare un sospiro di sollievo. Almeno per il momento. In arrivo un nuovo aiuto per tutte le– grantennistoscana.itIn particolare, questo contributo aggiuntivo riguarderà tutti quei ...