Emanuele Filiberto lascia l’Aversa | “Contestazioni inaudite da 10 tifosi che non sanno parlare l’italiano”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTermina l’avventura didi Savoia alla guida della Real Aversa, la squadra del Casertano iscritta al campionato di calcio di serie D rilevata dalla Casa Reale Holding, società che fa capo al principe, lo scorso 21 aprile. A far traboccare il vaso quanto accaduto al termine della partita di ieri che ha vistosconfitta in casa dalla Puteolana per 4-1. “Quanto accaduto oggi allo stadio Papa – si legge in una nota pubblicata sui social nella notte – durante la sfida Aversa-Puteolana è qualcosa di inaudito. Dopo l’incontro di due ore avuto la settimana scorsa con una delegazione della tifoseria e con gli ultras, reputiamo strumentale e del tutto fuori luogo ricevere attacchi e. A seguito di tale evento, oggi termina il nostro progetto calcistico ad Aversa, ...