Emanuele Filiberto lascia l’Aversa | “Colpa di 10 pseudo tifosi | non parlano neanche italiano”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È durata poco l’avventura dialla guida del Real Aversa, squadra del campionato di Eccellenza campana, rilevata dal principe negli scorsi mesi. La miccia è stata una contestazione durante il match perso 4-1 contro la Puteolana, definita “inaudita” in un comunicato del club “soprattutto alla luce dei sacrifici sostenuti l’anno scorso e che continuiamo a sostenere”. L’attacco è rivolto soprattutto agli ultras del club campano, retrocesso dalla Serie D nella passata stagione e attualmente ultimo in classifica dopo 4 giornate nelle quali ha incamerato altrettante sconfitte: “Dopo l’incontro di due ore avuto la settimana scorsa con una delegazione della tifoseria e con gli ultras, reputiamo strumentale e del tutto fuori luogo ricevere attacchi e contestazioni”. La società spiega di aver avuto in mente di rinforzare la squadra. E invece è ...

L'avventura della Casa Reale Holding alla guida della Real Aversa arriva alla conclusione: "Garantiremo la gestione ordinaria fino al 30 novembre. Decorsa tale data, nel caso non si fosse palesato nes ...