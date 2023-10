Elodie e Miriam Leone con il pancione modelle per una notte alla Paris Fashion Week Giulia Salemi | «Tifoseria italiana sfrenata»

Uno spirito molto vicino all'idenità di WiCA, che l'ha portata ad essere premiata insieme a Arisa, Chiara Francini, Lunetta Savino e alla giornalistaMauti. "Grazie di cuore - scrivesu ...Uno spirito molto vicino all'idenità di WiCA, che l'ha portata ad essere premiata insieme a Arisa, Chiara Francini, Lunetta Savino e alla giornalistaMauti. "Grazie di cuore - scrivesu ...

Elodie e Miriam Leone (con il pancione) modelle per una notte alla Paris Fashion Week. Giulia Salemi: «Tifoser leggo.it

Elodie sfila a Parigi: la sua prima volta da modella è con abito ... Stile e Trend Fanpage

Elodie ha fatto il suo debutto come modella: ieri sera ha sfilato per L’Oréal Paris ai piedi della Tour Eiffel al fianco di grandi nomi come ...Giulia Salemi al fianco di Miriam Leone ed Elodie: i social ai loro piedi. L’ultimo scatto dell’influencer fa impazzire il web Giulia Salemi, Miriam Leone ed Elodie tutte insieme riunite alla Paris ...