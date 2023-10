‘Ellenika’ La terza opera dell’autore napoletano Nunzio Di Sarno

Leggi su 900letterario

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'incrocio è il luogo che definisce questa raccolta. È un incrocio lo stile: un miscuglio tra appunti di viaggio e poesia. Lo è la lingua: un italiano che si intreccia all'inglese, al greco e allo spagnolo. Tra la partenza e l'arrivo è negli incroci, tra crisi e soluzioni, tra rischi e prove, che attraverso l'altro ci si ridefinisce. È abbracciando l'ignoto che si arriva all'insperato. Il mare, la terra, l'asfalto insieme agli altri elementi, naturali e non, sostengono tutte le vite che in questo viaggio si intrecciano, come le cime e le gomene della nave. Strette a tenersi per salpare e attraccare. Vicine non si sa per quanto. Ma di quel contatto conserveranno il tocco del vento e del mare, che le hanno battezzate.