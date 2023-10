Elio Servo | addio improvviso a Uomini e Donne | l’annuncio sui social

Leggi su tvzap

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Personaggi TV., uno dei Cavalieri del trono Over di, ha deciso di lasciare il programma. Lo ha fatto sapere con un video condiviso su TikTok.era famoso per i suoi continui scontri con Tina Cipollari. Nessuno si aspettava che l’uomo avrebbe lasciato il dating, a spiegare i motivi di questa decisione è stato lui stesso. Leggi anche: “”: chi è Michele Longobardi, il corteggiatore di Manuela Carriero Leggi anche: “Tu si que vales”, panico per Sabrina Ferilli durante l’esibizioneUno dei Cavalieri del trono Over di, ha ...