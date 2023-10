(Di lunedì 2 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Sono almeno 100 i feriti in unche ha avvolto ladidi, in. Non è ancora noto se ci siano morti. Lo riferisce l'emittente ...

La7.it - Sono almeno 100 i feriti in un incendio che ha avvolto la stazione di polizia di Ismalia, in. Non è ancora noto se ci siano morti. Lo riferisce l'emittente al - Arabiya spiegando ...È di almeno 100 feriti il bilancio delincendio scoppiato in una stazione di polizia di Ismalia, in, dove si temono morti. Lo riferisce l'emittente Al - Arabiya spiegando che la maggior parte dei feriti riporta ustioni e ...

Egitto, maxi incendio in stazione della polizia a Ismalia: 100 feriti. Si temono vittime la Repubblica

Egitto, maxi incendio alla stazione di polizia a Ismalia TGLA7

Sotto l'occhio della Procura sonofiniti incriminazioni e arresti che secondo le accuse sarebbero stati effettuati dai poliziotti abusando dei loro poteri e sulla base di verbali redatti con false ...Sono almeno 100 i feriti in un incendio che ha avvolto la stazione di polizia di Ismalia, in Egitto. Non è ancora noto se ci siano morti. Lo riferisce l'emittente al-Arabiya spiegando che la maggior ...