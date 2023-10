Egitto | incendio in una stazione della polizia a Ismalia | decine di feriti Si indaga su un possibile attentato video

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sono una quarantina le persone rimaste ferite nell’alladidi, nel nord est dell’. Il bilancio fornito dai media arabi è stato rivisto dal portavoce del ministeroSanità egiziano Hossam Abdel Ghaffar che ha parlato di 38e di 50 ambulanze inviate sul luogo dell’. Dodici delle persone ferite sono state curate sul posto, mentre altre 26 sono state trasferite in ospedale, come riporta Arab News. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fonti di Al Arabiya e Al Hadath hanno riferito che è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedalicittà del Canale di Suez per poter accogliere i pazienti ...

