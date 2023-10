Ecco Semi7 | l’alleanza dei chip L’Italia non c’è per ora

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gli Stati Uniti dovrebbero dare vita al, un’alleanza di Paesi che contribuiscono in modo significativo alla catena del valore dei semiconduttori e che condividono obiettivi simili. Oltre agli Stati Uniti ne dovrebbero fare parte Taiwan, Corea del Sud, Giappone, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. L’Unione europea dovrebbe aderirvi come osservatore. A lanciare l’idea sulle pagine di The Diplomat da Carisa Nietsche, ricercatrice del programma Transatlantic Security al Center for a New American Security. Tre gli obiettivi del: sviluppare valutazioni congiunte dei rischi, intraprendere azioni difensive congiunte, come controlli sulle esportazioni o restrizioni agli investimenti, e lavorare per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento. L’attuale strategia americana è frammentata:4, Quad, Iniziativa ...