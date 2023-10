Eccellenza femminile | calciatrice vittima di insulti razzisti | Figc apre inchiesta

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023)indurante una partita ufficiale. Laè la giocatrice dell’Alessandria Awa Sylla, che sui social ha detto di essere stata “raggiunta e poi offesa con la frase “Negra di m***a” da un’avversaria”, nel match con il Torino Women. “E’ un comportamento inaccettabile e non consono ad un luogo come lo sport. La società protegge e mostra vicinanza alla propria tesserata condannando questo atto intimidatorio e discriminatorio”, ha comunicato il club. Sulla pagina Facebook dell’Alessandria calcioè stata pubblicata un’intervista con la stessa Sylla: “Per me lo sport è rispetto e divertimento, io non condanno tutta la società, ma solamente l’autrice del gesto, totalmente fuori luogo e inutile. E’ stato intenzionale, in quanto mi ha raggiunto ...