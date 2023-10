Dybala | la Roma si accende con le sue giocate

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Pauloè la stella di questa, manca ancora di condizione ma lui è indispensabile per i giallorossi Pauloè la stella di questa, manca ancora di condizione ma lui è indispensabile per i giallorossi. Il Corriere dello Sport ha stilato la pagella dell’argentino dopo i due assist firmati dalla Joya contro il Frosinone. VOTO 6.5 – «Una magia per spezzare la maledizione e tornare a festeggiare un gol. La sua palla per Lukaku è perfetta, così come la punizione per il secondo gol. Lasicon la sua qualità».