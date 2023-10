Dramma all’asilo | Alessandro muore a 11 mesi durante il riposino pomeridiano

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tragedia nell’asilo nido in provincia di Treviso dove il piccolo, di soli 11, è deceduto mentre stava dormendo. I fatti sono accaduti lo scorso venerdì pomeriggio. La Procura di Treviso, come riporta il Gazzettino, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, indagando le maestre del nido.a 11L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.