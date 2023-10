Dove vedere tutte | ma proprio tutte le partite di Champions League 2023 24 in streaming

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Buona la prima? Nì, o meglio no, non esattamente per le italiane impegnate nella/24. I match di esordio della fase a gironi hanno visto la vittoria del Napoli in trasferta contro il Braga per 1-2, certo. Male altre squadre tricolori in gara per l'accesso agli ottavi si sono dovute accontentare di un pareggio. Particolarmente amaro è stato quello del Milan, protagonista a San Siro di una partita contro il Newcastle terminata su un mesto 0-0. Pareggio all'Olimpico anche per la Lazio, che ha portato a casa un 1-1 contro l'Atlético Madrid, e stessa sorte per l'Inter, che ha dovuto rincorrere la Real Sociedad per non tornare a Milano senza nemmeno un punto per ilgirone, trovando il gol solo all'87' dopo la bellezza di 79 minuti di gioco passati in ...