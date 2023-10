(Di lunedì 2 ottobre 2023) Su Rai 3 tornano ledei piccoli pazienti e dei medici dell'. Lunedì 2 ottobre,23.15, va in onda la seconda puntata della nuova stagione " "in ...

Al via oggi, lunedì 25 settembre 2023, dalle 23.15 su Rai 3, la nuova stagione di “ Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ”. La nuova ...

Le storie dei dottori e delle famiglie dei piccoli pazienti dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d'eccellenza a livello europeo, per ...

Lunedì 2 ottobre, alle 23.15, va in onda la seconda puntata della nuova stagione " "in- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", la serie che vuole documentare il miracolo quotidiano della ......30 - Tg2 Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 - Via dei matti n°0 20:40 - Il cavallo e la torre 20:50 - Un posto al sole 21:20 - Presa diretta 23:15 -inRai 4 18:20 ...

Nuova stagione di "Dottori in corsia": in tv le storie del Bambino Gesù Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, alle 23.15 su Rai 3: le storie di oggi Globalist.it

Lunedì 2 ottobre, alle 23.15, va in onda la seconda puntata della nuova stagione – “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la serie che vuole documentare il miracolo quotidiano della ...La serie televisiva Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della Rai dedicata alle storie reali di medici, infermieri e pazienti torna su Rai3 con la nuova stagione e i primi episodi dis ...