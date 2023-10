“Dopo la maternità sono stata demansionata | come posso tutelarmi?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Salve, nei due mesi precedenti il periodo previsto per il mio rientro al lavorola, l’azienda ha pubblicato il nuovo organigramma aziendale dove non ricopro più il ruolo di responsabile di ingegnerianel periodo antecedente lama compaiofacente parte del team al di sotto di una nuova persona designatatale. Tale decisione non mi ècomunicata in nessun modo esemplicemente messa di fronte a fatto compiuto.considerarlouna forma di demansionamento o comunqueuna sorta di pressione psicologica o punizione derivante dalla mia assenza peranche se formalmente non ho subito alcuna modifica a ...