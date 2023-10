Donna tosa la testa di una pecora | il cambiamento è drastico

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Unahato il pelo dalladi una. Ilè stato molto accentuato e, stando alle sue parole, il compito non è facile come può sembrare dal video. Scopriamo perché. Il pelo della, da secoli, rappresenta un'importantissima risorsa per gli esseri umani. Viene sfruttato soprattutto nell'industria tessile e, in generale, per la produzione di prodotti lanieri. Perché questo pelo è speciale? In primis è costituito soprattutto da fibre di cheratina, che si trovano anche nei capelli degli esseri umani. La struttura unica la rende resistente sia all'acqua che al freddo. Tuttavia, come succede anche agli esseri umani, va rimosso almeno una volta all'anno. In genere lo si fa in tarda primavera, per far sì che durante l'estate l'animale non soffra troppo e che, ...