“Domenica In” | Fabrizio Corona spiazza Mara Venier | cosa le ha sussurrato all’orecchio VIDEO

Leggi su tvzap

(Di lunedì 2 ottobre 2023) News tv. “Te lo suc***o”.choc a “In”:sconvolta – Non tutti i telespettatori hanno gradito le prime puntate della nuova stagione di “In”. I social sono le nuove piazze: e se da un lato ci sono tantissimi fan di, dall’altro ci sono i suoi detrattori, che l’accusano di fare una tv ripetitiva. Come evidenzia “Libero Quotidiano” c’è chi addirittura ha visto la controversa intervista a, come una sorta di “insurrezione” della conduttrice. Una lettura decisamente surreale, bizzarra. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Sta male”., a “Belve” la rivelazione choc sul figlio Carlos Leggi ...