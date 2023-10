(Di lunedì 2 ottobre 2023) E-con App IO offre ai propri clienti informazioni e avvisi sulla fornitura viaphone in tempo reale Ogni giorno riceviamo decine di notifiche sullophone. Ma quante di questedavvero utili? Sicuramente loquelle che riguardano i servizi essenziali. Si pensi, ad esempio, all’utilità di ricevere in tempo reale informazioni che riguardano la propria fornitura. Ci ha pensato E-, il primo distributore di energiaad aver aderito all’App IO, l’app dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A. che permette ai cittadini di accedere tramitephone alle comunicazioni e ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni già integrate a questo canale mobile. L’attenzione ...

... la più grande società in Italia nel settore delladi energia elettrica. Un modello che risponde alla crescente domanda di servizi efficienti, accessibili e personalizzati, in ...Laè rivolta a liberi professionisti e PMI che propongono soluzioni in grado di apportare ... esercizio, monitoraggio e controllo delle reti di trasmissione edell'energia ...

Distribuzione e misura dell'energia elettrica sono sempre più smart Adnkronos

Policy | Mercato e Reti | Trasporto gas ed energia elettrica ... Elettricità Futura

tariffaria e output-based per i servizi di distribuzione e misura elettrica nel sesto periodo regolatorio (2024/2027). L’esigenza di consolidare il settore in vista delle gare per le concessioni in ...Il nostro Paese raccoglie solo 8 chili a testa di Raee, la media dell’Unione europea è di 10,5. La sensibilizzazione del consorzio e i fondi per ridurre gli scarti ...