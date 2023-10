Diego | 17 anni | morto durante un’escursione | dove è stato ritrovato il corpo

(Di lunedì 2 ottobre 2023)Sangalli, 17enne dI Ghisalba, èin seguito ad un’incedente avvenutola cui dinamica è ancora da definire. A quanto pare sarebbe caduto in un canalone.dopo essere caduto in un canalone: i soccorsi L’allarme èdato dalla madre, che lo aspettava a casa a Valbondione: il giovaneera partito perin Val Seriana, sul Pizzo Parola. A quanto pare quando è arrivato nei pressi del laghetto di Coca sarebbe caduto in un canalone ed èper l’impatto. Ore dopo, dopo una lunga ricerca, il suorecuperato da un elicottero del 118. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Bergamo e Clusone, il ...

...presentazione del nuovo corso di recitazione riservato agli adulti (21ª edizione) a cura di... mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67fa, ma ...Il Messico è uno dei territori in cui fiorì la civiltà Maya , e negli ultimiè finita nell'... come ha annunciatoPrieto Hernandez, il direttore generale dell'INAH (l'Istituto Nazionale di ...

Diego Sangalli morto a 17 anni a Valbondione: l'ultima telefonata ai genitori, poi la tragedia sotto la cima Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Muore a 17 anni sul pizzo Porola, Ghisalba piange Diego. Incidenti ... L'Eco di Bergamo

Era partito per un giro sul Pizzo Porola, in alta Val Seriana, dove i genitori hanno una casa a Valbondione. Diego Sangalli, 17enne di Ghisalba, non è più tornato. Il corpo del ...VALBONDIONE. Dolore per la tragedia di Diego Sangalli, studente del «Secco Suardo», morto domenica 1° ottobre. Non era rientrato dall’escursione e la madre ha chiesto aiuto, il corpo individuato in un ...