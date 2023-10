Diagnosi prenatale | cos’è e 5 cose da sapere | il genetista risponde

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 3-5% dei neonati nasce con anomalie più o meno gravi. In circa 1 caso su 100 ogni donna, qualunque sia la sua età, può partorire un figlio con disabilità fisica o mentale. Questi dati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù non sono finalizzati a far insorgere ansia, stress e preoccupazione alle donne in gravidanza ma a fornire consapevolezza su una realtà che, per quanto statisticamente non frequente, è comunque rilevante. Soprattutto se si considera che, come emerge da questo studio, diverse gravidanze sono interessate da difetti congeniti o malattie genetiche. Le anomalie cromosomiche sono presenti in circa 1 su 150 nati vivi e le malformazioni congenite rimangono la principale causa di morte infantile. Un fenomeno che interessa ovviamente anche il nostro Paese: Il Ministero della Salute rivela come solo in Italia tra i 20-25000 bambini sono interessati da difetti congeniti. Questi ...