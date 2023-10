Di Maria | 'Benfica è casa mia Volevo solo tornare qui ed essere felice'

Grande sfida quella andata in scena questa sera in Porto gallo : il Benfica si è imposto di misura sul Porto , nella settima giornata di campionato. A ...

Hakan Calhanoglu presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League dell'Inter contro il: L'Inter non intende mollare nulla, dalla Champions al campionato: Infine un retroscena curioso su Vincenzo Montella, nuovo Ct della Turchia:Ilha un Diin più nel motore: 'È po' simile a Berardi, dobbiamo stare attenti domani. Ha qualità e grande esperienza. Ma non c'è solo lui: hanno tanti giocatori forti, dobbiamo curare ...

Di Maria, rinascita Benfica: ora è pronto a far male all'Inter Tuttosport

Il Benfica si carica per l'Inter con super Di Maria: Porto battuto e scavalcato La Gazzetta dello Sport

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League con il Benfica Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Benfica, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato di Angel Di Maria, ...