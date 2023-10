Di Lorenzo | “La Champions è casa Real | ma siamo pronti! Osimhen cambiato? Vi sbagliate”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Garcia alla vigilia della sfida colMadrid. L’attesa per l’incontro con l’allenatore Carlo Ancelotti e il suoMadrid sta crescendo vertiginosamente, con i tifosi che stanno letteralmente invadendo Napoli da ogni angolo d’Italia per assistere all’epica partita diLeague in programma domani sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. A presentare il match della seconda giornata, insieme al mister Rudi Garcia, è intervenuto anche il capitano del Napoli, Giovanni Di. Di seguito le sue parole in conferenza stampa: “Sarà una gara da giocare, non da subire. La competizione èloro, l’hanno vinta tante volte, mapronti, giochiamo in ...