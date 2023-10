Decreto migranti | Cacciari a La7 | “Il governo Meloni contro la giudice di Catania? Siamo di fronte a politici profondamente ignoranti”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Abbiamo un potere esecutivo che vorrebbe che le sue leggi fossero immediatamente applicate e che ilfosse l’esecutore di quello che è scritto nelle leggi. Non è così. Si tratta di“. Così a L’aria che tira (La7) il filosofo Massimocommenta l’ultima crociata della destra di, dalla presidente del Consiglio Giorgiaal suo vice Matteo Salvini,la sentenza emessa dalladel tribunale diIolanda Apostolico, “rea” di aver disapplicato l’ultimoimmigrazione delsul trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr., in particolare, sbertuccia la Lega per la sua ...

In primo luogo la giudice ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana (è stata pubblicata in Gazzetta il 21 settmbre, n.221), ...

Qui ha ricevuto ildi espulsione a cui ha immediatamente presentato ricorso. Pochi giorni dopo, il giudice del Tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha accolto il ricorso del giovane ...... tali sono, nel caso di specie, le valutazioni operate dalla giudice Iolanda Apostolico, della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, in relazione a undel ...

“Il decreto migranti del governo è illegittimo”: il tribunale di Catania libera 4 ospiti di… Il Fatto Quotidiano

Catania, i giudici liberano 3 migranti: «Il decreto è illegittimo». Contestati cauzione e trattenimento.... Corriere della Sera

Un decreto di sequestro per un valore di poco più di 99 milioni di euro è stato eseguito oggi dalla Guardia di Finanza a carico di 61 privati considerati "indebiti percettori di contributi pubblici pe ...“Il mio provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione, non devo stare a difenderlo. Non rientra nei miei compiti. E poi non si deve trasformare una questione giuridica in una vicenda ...