De Luca contro il Pd (maleducati) lancia un suo progetto

Tempo di lettura: < 1 minuto“La Regione Campania , unica in Italia, ha investito 140 milioni di euro nella ricerca contro il cancro e l’obiettivo ...

"Io darei a chi ha prepara to questo test vent' anni di carcere subito, a prescindere, vent' anni di carcere . O meglio ancora lo sottoporremo al ...

“Dentro il Pd c’è un tasso altissimo di presunzione. Noi continuiamo a immaginare di essere moralmente superiori agli altri, in molti casi siamo ...

Il campionario degli insulti è a dir poco variegato, come è tipico, del resto, della collezione autunno-inverno. Ma è anche vero che alla Festa ...

Una frusta di bambùchi non rispetta le regole della strada. Venti frustate sul groppone e ... Ecco Vincenzo Depresidente dem della Regione Campania ieri sera alla Festa de l'Unità di ...Il tutto senza dimenticare le rivelazioni diPalamara e le intercettazioniil sottoscritto che 'va fermato anche se ha ragione. Chi ha la coscienza pulita non si fa intimidire. Ed è con ...

De Luca contro i test «demenziali» di Medicina: «A chi li prepara darei 20 anni di carcere e 20 frustate di... Corriere TV

L’invettiva di De Luca contro il Pd: “Presuntuosi e inconcludenti Il Fatto Quotidiano

Quando il gioco si fa duro... con quel che ne segue. Ecco Vincenzo De Luca presidente dem della Regione Campania ieri sera alla Festa de l'Unità di Napoli per dire che "questo non è un partito, ma un ...Meloni si dice "basita" dalla decisione di Iolanda Apostolico contro il decreto Cutro ed esplode la maggioranza. Si valuta una via giurisdizionale, ...