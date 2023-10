De Angelis alla carica contro Meloni | Disumana Critiche fuori controllo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Alessandro De, vicedirettore dell'HuffPost, ospite a Otto e Mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, ha criticato aspramente la condotta del premier sul tema immigrazione: “avrebbe dovuto presentare un piano per l'Africa, invece il Piano Mattei è ormai una cosa omerica, c'è soltanto una tradizione orale e nulla di scritto, e a fare in Europa, che ha le sue indubbie responsabilità sull'immigrazione, una battaglia su questo affinché ci sia un piano europeo per l'Africa, come fece la Merkel. Venerdì avremo la prova del nove, fino ad oranon ha incassato niente, ci sarà il Consiglio europeo di Granada, l'ultima chance per fare questa battaglia. Lei ha fatto la debole con i forti, cioè quando incontra Ursula von der Leyen fa le passerelle a Lampedusa e non ottiene niente, e fa la forte con i deboli, perché a ...