Darby Allin | “Ora vi spiego le emozioni che ho provato ieri notte”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 ottobre 2023)in qul di Seattle si è scritta una nuova pagina di storia della AEW. Adam Copeland, piu’ conosciuto con il suo ringname in WWE “Edge”, ha debuttato in quel di WrestleDream durante il main event. In quel match oltra a suo “fratello” Christian erano coinvolti anche Sting ee quest’ultimo ha voluto condividere le proprie sensazioni nell’essere sullo stesso ring con una leggenda del calibro della Rated R Superstar. Le sue parole “Per me quello diè stato un momento magico. Subito dopo l’incontro avevo già compreso che era stato fenomenale… ma quello che è avvenuto dopo ha avuto un sapore ancora piu’ buono. Condividere il ring con leggende come Adam e Sting era tutto quello che sognavo da bambino! E proprio da bambino l’unica t-shirt del wrestling che indossavo per ...