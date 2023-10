Dall' armadio della nonna | 12 pezzi da rubare per look super cool

Zakaria Atqauoi ha atteso che Sofia Castelli rincasasse dalla serata in discoteca con le amiche, era già pronto dentro l'armadio con il coltello da ...

Uccisa dall’ex a Milano , il killer si era nascosto in un armadio Emergono nuovi inquietanti dettagli sul femminicidio avvenuto a Milano nella notte ...

Sopratutto se scelto marrone , la tonalità forte di stagione, dalla vestibilità ampia come se fosse stato rubatodi famiglia, dimostra carattere e fascino timeless . Di sera come per il ...... le Mary Jane sono le scarpe perfette da avere nell'grazie alla loro versatilità e alle ... Il contrasto fra la tela di jeans e le scarpe,'allure comunque elegante, darà vita a un outfit con ...

Omicidio a Roma: uccide la madre e la nasconde in un sacco nell'armadio RomaToday

Roma, uccide la madre e la nasconde nell'armadio: confessa l'omicidio dopo una settimana TGCOM

Un ibrido tra la giacca da tailleur e il classico chiodo, il blazer in pelle ha conquistato le celebrity di ieri e di oggi e continua a far battere il cuore dei designer. Un pezzo versatile che spazia ...Un uomo di 59 anni ha chiamato i carabinieri per comunicare di aver ucciso la madre di 88 anni allo scopo di nasconderle di avere un debito. L’uomo reo confesso è stato portato a Regina Coeli.