Dalla Spagna | il Milan sulle tracce di Juan Miranda del Betis

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Con il contratto diche scadrà al termine di questa stagione (dunque nel giugno del 2024), il difensore ex Barcellona - già a gennaio - potrebbe firmare un contratto per una nuova squadra

La lotta con A22 Sport per la Super lega è ancora in corso, Barcellona e Real Madrid resistono nonostante la rinuncia della Juventus,...

Le voci rimbalzano, El Pais e Marca rilanciano l'indiscrezione di un progetto che potrebbe prendere il via nel giro di pochi anni, nonostante la rivoluzione già attuata in Champions ...Il Pmi manifatturiero inresta in territorio negativo nel mese di settembre sebbene oltre le ... Mentre il primo non dovrebbe modificare il tono rispetto all'ultima riunione,Lagarde ...

Dalla Spagna, Uefa ed Eca pensano a una loro Super League: può partire nel 2027, tutti i dettagli Calciomercato.com

Milan, dalla Spagna: proseguono i contatti per Juan Miranda. Lo spagnolo sarà libero a giugno TUTTO mercato WEB

Quello di Murcia è stato il peggior incendio in una discoteca in Spagna da quando 43 persone rimasero uccise a Saragozza nel 1990. Il Consiglio comunale ha dichiarato tre giorni di lutto con bandiere ...Il club rossonero avrebbe già individuato il prossimo obiettivo low cost per il mercato di luglio: arriva dalla Liga ...