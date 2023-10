Dalla pasta al sapone a prezzo calmierato | ecco i negozi che aderiscono al carrello tricolore

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I benpensanti della sinistra possono tirare un sospiro di sollievo: la pesca dello spot Esselunga non sarà avvolta nella bandiera Lgbt+ e divorzista come loro vorrebbero ma è a. Una iperbole della spesa per sottolineare che domenica 1 ottobre è partito il “”, l’iniziativa voluta dal Ministero delle Imprese e del made in Italy per spegnere l’inflazione nei frigoriferi delle famiglie italiane e oggetto di un protocollo di accordo con Centromarca, Federalimentare, Ibc e Unionfood. Moltissime le adesioni, a partire da quelle dei maggiori supermercati come appunto la catena della famiglia Caprotti, la Coop, Conad, Carrefour o Despar. In tutto sono 23mila i punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale (qui l’elenco completo) che espongono alimentari e prodotti di largo consumo a ...