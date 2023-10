Dalla depressione agli incontri clandestini nei parcheggi | Beckham a ruota libera nel documentario targato Netflix

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per la prima volta, Davidrivela i dettpiù intimi della sua vita in undi. Diretta dal premio Oscar Fisher Stevens e prodotta dal vincitore di un Emmy John Battsek, la miniserie in quattro parti, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita dello sportivo grazie alle testimonianze di famigliari, amici ed ex compagni di squadra. LEGGI ANCHE: Belen sta male: assente a Domenica In, cosa sta succedendo alla conduttrice LaVictoriaha affermato che la reazione negativa che Davidha ricevuto dopo il cartellino rosso nella Coppa del Mondo del 1998 in Francia lo ha lasciato “clinicamente depresso”. Espulso durante una partita contro l’Argentina, al termine della partita, un pub ha esposto un’immagine di ...