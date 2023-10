Da ASL Caserta il corso “Il cantiere edile” | emergenza infortuni da cadute dall’alto

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Il settore dell’edilizia in Campania rappresenta un fattore trainante l’economia (8,7% del PIL regionale): il comparto è particolarmente rappresentato nel territorio dell’ASLove, a fronte di una illusoria diminuzione delle denunce dovute all’effetto mascheramento deglida COVID nel 2020, negli ultimi due anni si è registrata un’impennata degligravi e gravissimi con decessi per caduta. Obiettivo delè pertanto fornire agli operatori di vigilanza elementi di discrimine puntuali per la ricostruzione della dinamica degli, la stigmatizzazione delle pessime prassi operative frutto del lavoro in assenza di sicurezza, si propone inoltre di fornire agli ODV adeguati strumenti per un supporto competente e calibrato ...