Da ASL Caserta | corso di formazione sui “piani di eradicazione della brucellosi in provincia”

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Laè una zoonosi causata da batteri appartenenti al genere Brucella. È presente in tutto il mondo, ma particolarmente nei Paesi del Mediterraneo, in India, nei Paesi mediorientali, nell’Asia centrale e in America Latina. Lacolpisce diversi tipi di animali, fra cui bovini, ovi-caprini, canidi, ruminanti salvatici. I responsabili delle infezioni sono sei specie di batteri gram negativi appartenenti al genere Brucella: B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae. I primi quattro sono in grado di contagiare anche l’uomo. La malattia rappresenta un importante problema di sanità pubblica per le infezioni umane ed è causa di gravi danni economici causati da aborti, danni alla sfera genitale e calo di produttività, particolarmente nelle aree agricolo-pastorali per le infezioni negli ...