Csm | in arrivo richiesta pratica tutela per giudice Catania

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Unaper l'apertura di unadelladi, Iolanda Apostolico, a quanto si apprende, firmata da una decina di componenti togati (promotore il gruppo di Area, a cui si sono uniti i consiglieri di Unicost) sarà presentata domani alla segreteria generale del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura. La decisione delladi non confermare il trattenimento di tre migranti richiedenti asilo nei Cpr ha sollevato reazioni nella maggioranza e il ministero dell'Interno, Matteo Pinatedosi, oggi ha confermato che il governo impugnerà la sentenza."Nessun arretramento - ha detto Piantedosi - intendiamo muoverci impugnando, in democrazia è previsto che unpossa annullare un provvedimento della pubblica ...

Aprire una pratica a tutela per la giudice di Catania Iolanda Apostolico, al centro delle polemiche per non avere convalidato il trattenimento di tre ...Codice rosso. In vigore dal 30 settembre la possibilità di revocare il magistrato che non sente la vittima entro tre giorni. Restano però le problematiche legate ai numeri e alla specializzazione degl ...