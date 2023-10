Cross Country di Mountainbike | Martina Berta è bronzo in Coppa del Mondo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Snowshoe – Unadeldi successo quella dellaAzzurra. Sale sul podionel. L’atleta italiana ha chiuso al terzo posto la tappa di Snowshoe, negli Stati Uniti. Come riporta la nota Agc di coni.it ‘ottima la prova della torinese, che per tutta la gara ha fatto parte del gruppo di testa e nel finale è riuscita a tenersi alle spalle la padrona di casa statunitense Savilia Blunk e la svizzera Jolanda Neff, rimaste entrambe fuori dal podio. Con il tempo di 1:21:56 è l’austriaca Laura Stigger ad aggiudicarsi la corsa. Secondo posto per la francese Loana Lecomte (1:22:19), terza come detto, brava a chiudere in 1:22:28. Conquista ladel ...

Dopo un’ora e quattordici minuti e di corsa sul tanto celebre quanto esigente percorso di Les Gets , in Francia, Mona Mitterwallner ha vinto la gara ...

Il tracciato di Les Gets, in Haute Savoie, Francia, ha regalato una nuova spettacolare gara di cross country . La terzultima tappa della Coppa del ...

... cofondatore e CEO dithe Ages, ha approfondito come il gioco di carte collezionabili '... Navigare nel futuro del gioco Web3: Dall'infrastruttura alla community Hassan Ahemd,...Il caro prezzi incide sul carrello della spesa e batte il food waste : è quanto emerso dalReport 2023 - Food & Waste around the World , presentato in occasione della Giornata internazionale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari , che ricorre oggi. L'...

Cross-country: Martina Berta sul podio della tappa di Coppa del ... CONI

MTB Cross Country: Puck Pieterse vince la Coppa del Mondo! Berta è sul podio nel giorno della prima di Stigger OA Sport

Abbiamo testato a lungo le Reynold Blacklabel XC con canale interno differenziato e con cerchio in carbonio abbinato a mozzi Industry Nine. Un set lussuos ...Abbiamo testato a lungo le Reynold Blacklabel XC con canale interno differenziato e con cerchio in carbonio abbinato a mozzi Industry Nine. Un set lussuos ...