Così i giudici fanno politica Meloni | pezzo d' Italia aiuta arrivi illegali E il Csm

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Aprire una pratica a tutela per la giudice di Catania Iolanda Apostolico, al centro delle polemiche per non avere convalidato il trattenimento di tre migranti tunisini ospiti del centro di Pozzallo. È la richiesta che sta sottoscrivendo un gruppo di togati del Consiglio superiore della magistratura e che sarà formalizzata domani al comitato di presidenza. A firmare la richiesta una dozzina di togati (promotore il gruppo di Area, a cui si sono uniti i consiglieri di Unicost). Esplode la polemica sulla giustizia. La premier Giorgiadi fronte alla sentenza del tribunale di Catania che di fatto ha sconfessato il decreto del governo in tema di migranti si dice "basita". La presidente del Consiglio, con un post mattutino via social, si scaglia apertamente contro la giudice Iolanda Apostolico che non ha convalidato il fermo di quattro profughi ospiti del centro di ...