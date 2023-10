Cos’è Manacled | la fanfiction di Harry Potter e perché ne parlano tutti

Leggi su cultweb

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Letteralmentepuò essere tradotto come “Ammanettata” ed il titolo delladiscritta da SenLinYu nel 2019 che oggi diventata virale grazie al passaparola su Tik Tok. Ma a cosa si deve questo successo? Sicuramente al coraggio di proporre una vicenda alternativa che rifugge il lieto fine scritto da J.R. Rowling., infatti, rilegge I doni della morte in modo tragico aggiungendo delle atmosfere alla The Handmaid’s Tale. Una caratteristica, che soddisfa il gusto letterario di una generazione di appassionati niente affatto disturbati da un racconto più dark e psicologicamente oscuro. Questo vuol dire che, andando oltre le vicende tradizionali del golden trio originale, lafotografa un mondo magico alla deriva dopo la morte di ...