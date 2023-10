CONCORSO NUOVO CINEMA ITALIA 6 i lungometraggi in concorso ANIMA IN PACE di Ciro Formisano, BELLEZZA ADDIO di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese,di Andrea Bifulco, LA LUNA SOTT'ACQUA di Alessandro Negrini, QUANNO CHIOVE di Mino Capuano, LE RAGAZZE NON PIANGONO di Andrea Zuliani. Hanno selezionato i titoli Mario Violini, Giuseppe ...... "Le Ragazze Non Piangono" di Andrea Zuliani (28 settembre ore 18.30); "La Luna Sott' Acqua" di Alessandro Negrini (29 settembre); "" di Andrea Bifulco (30 settembre). Nella sezione ...

“Corsa abusiva” miglior lungometraggio al Napoli Film Festival Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Alla guida strafatto di cocaina: distrutta una famiglia di Acerra ... TERRANOSTRA | NEWS

Nella serata di venerdì 29 settembre gli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Monza e della Brianza, unitamente a personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la ..."Corsa abusiva” di Andrea Bifulco è il miglior lungometraggio nella sezione Nuovo Cinema Italia della 24a edizione del Napoli Film Festival diretto da Mario Violini e organizzato da WooW con ...