Cori contro Ancelotti all’uscita dell’hotel | «Ancelotti figlio di p… a» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Carlovittima di insulti eoffensiviVesuvio. È successo prima della conferenza stampa di Carlo, nella quale ha presentato il match di Champions di domani sera del suo Real Madridil Napoli. Il clima in città è piuttosto accesso, è ancora vivido il ricordo del suo esonero a Napoli e di come questo è arrivato. Alcuni tifosi del Napoli però hanno dimenticato il rispetto per l’avversario e per un allenatore comeche pure ha allenato gli azzurri e che in ogni occasione elogia la città e i suoi tifosi. Neidiffusi sui social si vede un folla di tifosi che intonano insulti: «...