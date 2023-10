Coppia di pensionati prenota 51 crociere di fila | “É più economico che vivere in una casa di riposo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023)la pensione in unadi? No, grazie. Questa è la storia – raccontata dal Daily Mirror – di Marty e Jess Ansen, unadiaustraliani che sta viaggiando per il mondo da più di un anno. Hanno cominciato la loro avventura il 16 giugno 2022, quando, dopo due lunghi anni di restrizioni per COVID-19, hanno deciso di partire per la loro prima crociera. E gli è piaciuta così tanto che da lì non hanno mai smesso di viaggiare a bordo delle grandi navi, tanto che finora hannoto un totale di 51 viaggi. I duesostengono sia piùviaggiare ininterrottamente, piuttosto cheall’interno di un ricovero. “È il nostro stile di vita“, ha detto Jess, decidendo di cominciare l’affascinante ...