Coppa Bernocchi 2023 | Vincenzo Albanese | “Emozionato di essere sul podio con van Aert”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una gara strepitosa, è mancata la ciliegina sulla torta, ma oggi molto probabilmente con un Wout vancosì in forma non ce n’era per nessuno.conquista una bellissima seconda piazza allamettendo in mostra al meglio la sua condizione e la sua maglia Eolo-Kometa. Le sue parole sui canali della squadra: “Sono contento, e sono anche un po’adsalito suldi fianco a un fenomeno come Van: arrivare secondo dopo di lui è quasi come vincere”. Sulla gara: “Oggi la corsa è stata dura, anche più dura di come me l’aspettassi ma la gamba ha girato bene. Nel gruppetto ero l’unico a non avere compagni di squadra quindi sono stato un po’ a ruota e ho provato a dare tutto nella volata. ...