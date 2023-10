Coppa Bernocchi 2023 | sigillo di Wout Van Aert | battuti Albanese e Bagioli

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Era il nome più altisonante, sicuramente l’uomo più atteso. Sul traguardo di Legnano non ha tradito le aspettative:vansi aggiudica l’edizione numero 104 della, seconda tappa del Trittico Lombardo. Affermazione numero 44 per il fenomenale belga della Jumbo-Visma che non ha lasciato scampo ai rivali in volata. Un drappello è riuscito ad evadere nelle prime fasi di gara. All’attacco Larry Warbasse (Ag2r Citroen), Floris De Tier (Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny), Alessio Cialone (TotalEnergies), Andrea Piras (Beltrami TSA Tre Colli), Michael Belleri (Biesse Carrera) e Jeferson Armando Ruiz Acuña (GW Shimano). La corsa ovviamente si è accesa con l’entrata nel circuito da percorrere sette volte: a dettare l’andatura la Jumbo-Visma. A 40 chilometri dal traguardo sono stati raggiunti i ...