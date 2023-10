Coppa Bernocchi 2023 | dove vederla in diretta tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Mancano 10 chilometri alla prima ascesa del Piccolo Stelvio. 11.55 Il gruppo non ha intenzione di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 In difficoltà Andrea Piras (Beltrami TSA Tre Colli), perde contatto dagli altri compagni di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 gruppo di testa che ora sta percorrendo per la terza volta il Piccolo Stelvio. 13.00 Si è rialzato ...

Torna sulle strade legnanesi la, classica d'autunno, atto secondo del Trittico Lombardo (lunedì 2 ottobre). Corsa prestigiosa del ciclismo italiano fondata oltre un secolo fa (1919), edizioni n.104. Partenza e arrivo ...La 104a edizione dellapromette spettacolo attraverso i tanti corridori di primo piano che la U. S. Legnanese è riuscita ad avere al via di Parabiago. L'ennesima conferma che l o ...

Coppa Bernocchi e Tre Valli a Busto Arsizio (Varese): Due Giorni di Ciclismo IL GIORNO

Tra i favoriti il belga Van Aert. Diretta in chiaro su RaiSport dalle 13.45, per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 13.50. Streaming gratuito su RaiPlay, a pagamento su Eurosport.it, NOW, SkyGo e DAZN ...Oggi, lunedì 2 ottobre, si corre a Legnano e in Valle Olona la centoquattresima edizione della Coppa Bernocchi. Alle 11 la partenza della corsa vera e propria da piazza Maggiolini, a Parabiago, mentre ...