Coppa Bernocchi 2023 | Andrea Bagioli | “Oggi era impossibile superare van Aert”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Finale di stagione in crescendo per, all’ultima annata in maglia Soudal-QuickStep. Il giovane talento azzurro ha coltouna buona terza piazza nelladominata allo sprint da Wout van. Il commento sulla corsa ai microfoni di Spaziociclismo: “È stata una gara dura, la Jumbo l’ha resa davvero dura. Alla fine, all’ultimo giro siamo rimasti davanti nove corridori, con tre di noi e tre Jumbo. Ci siamo dati cambi tutti insieme, poi Julian ha provato ad attaccare negli ultimi due chilometri, ma la Jumbo ha chiuso”. Sul finale: “Allo sprint ho provato a seguire Vane a superarlo, maeraper me. Ho dato tutto quindi non ho rimpianti”. Il Lombardia la prossima gara: “Ora si guarda a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Wout van Aert era il favorito e non ha deluso le attese, affrontando la corsa in maniera ...

Il belga Wout Van Aert , 29 anni, alfiere della Jumbo Visma, ha vinto in volata laconfermandosi uno dei migliori talenti del panorama ciclistico mondiale. Il belga Van Aert vince in volata laIn carriera ha vinto di tutto: nel ciclocross (3 titoli ...Partiamo dalla notizia : Wout Van Aert non sarà al via della Tre Valli Varesine. Decisione presa domenica, pare, ma ufficializzata dopo la netta vittoria alla: "Purtroppo non correrò Tre Valli e Lombardia . Farò il Gran Piemonte e poi i campionati del mondo gravel in Veneto" ha spiegato a Legnano. "Per il Lombardia avrei bisogno di arrivare ...

Coppa Bernocchi, vince Van Aert! Albanese e Bagioli sul podio La Gazzetta dello Sport

LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA: Van Aert favorito, occhio a Hirschi e Albanese OA Sport

Era il nome più altisonante, sicuramente l'uomo più atteso. Sul traguardo di Legnano non ha tradito le aspettative: Wout van Aert si aggiudica l'edizione numero 104 della Coppa Bernocchi, seconda tapp ...Il belga Wout Van Aert, 29 anni, alfiere della Jumbo Visma, ha vinto in volata la Coppa Bernocchi confermandosi uno dei migliori talenti del panorama ciclistico mondiale.